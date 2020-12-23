Antalya'da 'korona partisi' dedirten görüntüler

Sosyal medyada paylaşılan ve vatandaşların ağzını adeta açık bırakan görüntü, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Kızılarık Caddesi üzerindeki bir plazanın terasında bugün çekildi. 50 kişiye yakın grup, terasa çıkıp meşale yakarak bir anda eğlenmeye başladı. Dar alanda sosyal mesafenin sıfır olduğu eğlencede, dans eden guruptakilerin çoğunun maske takmadığı gözlendi.

Sloganlar da atan grubun eğlencesi, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Vatandaşlar o anları ‘mesafe sıfır' diyerek sosyal medyada paylaştı. Eğlencenin yaklaşan yılbaşı öncesi gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

İsa Akar - Akif Yılmaz

