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Antalya'da 'korona partisi' devam ediyor

Antalya'da 'korona partisi' devam ediyor
Antalya'da 'korona partisi' devam ediyor

Antalya’da korona virüsü hiçe sayıp bir apartmanın terasına çıkan 30 kişilik gurup, halay çekip, konfeti patlatarak eğlendi. Halay çekerek sosyal mesafe kurallarına uymayan gurup, o anları birbirlerine sarılarak fotoğrafladı, drone ile de kayıt altına aldı. Gurubun çoğunlukta maske takmadığı gözlendi.

Antalya’da 'korona partisi' devam ediyor - Tıkla İzle

Antalya'da dün yaklaşık 50 kişilik bir grubun terasta meşalelerle erken yılbaşı kutlamayıp toplamda 113 bin 400 TL para cezasına çarptırılmasının ardından bugün de benzer bir görüntü Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesinde çekildi. Görüntülerde, bir apartmanın çatısında terasa çıkan yaklaşık 30 kişilik gurup, eğlenmeye başladı. Neyi kutladıkları belli olmayan grup, halay çekti, konfeti patlatarak eğlendi. Alkol de aldıkları iddia edilen gurubun sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları görüldü. Grup o anları birbirlerine sarılarak fotoğrafladı, drone ile de kayıt altına aldı. Vatandaşların cep telefonuyla çektikleri görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Suat Metin - Akif Yılmaz
 

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