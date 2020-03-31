İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da korona virüs uygulamasında kilometrelerce araç kuyruğu

Antalya'da korona virüs uygulamasında kilometrelerce araç kuyruğu
Antalya'da korona virüs uygulamasında kilometrelerce araç kuyruğu

Antalya'nın Alanya ilçesi giriş ve çıkışlarında polis ekipleri tarafından korona virüse karşı alınacak tedbirler kapsamında sürücülere uyarılar yapıldı. Aralıksız süren denetimlerde ise kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Alanya'nın giriş ve çıkışında denetimler yapılmaya başlandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler D-400 karayolundan geçen tüm araçların polis tarafından denetlenmesiyle kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu. Denetimlerde ekipler vatandaşlara gerekli önlemleri almalarını ve mümkün oldukça dışarıya çıkmamaları gerektiğini hatırlattı. Ayrıca ekipler 65 yaş üstü olduğundan şüphelendiği sürücülere ve yolculara da kimlik kontrolü yaptı. Uzun kuyruktan dolayı araçlarının içerisinde sıkılan bazı sürücüler ise dışarı çıkarak hava aldı.

24 saatte 20 bin araç

Dün başlayan denetimlerin Alanya'nın Dinek ve Alantur mevkilerinde olmak üzere 2 noktada aralıksız sürdüğü belirtildi. Şu ana kadar ise yaklaşık 20 bin aracın durdurularak gerekli uyarıların yapıldığı öğrenildi.

Erdal Anak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.