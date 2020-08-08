Antalya'da koronavirüs testi kuyruğu tepkisi

Yurt dışına çıkacak olan yerli ve yabancı turistler korona virüs testi yaptırmak için Manavgat Devlet Hastanesi yerleşkesinde test yapılan konteynır önünde sıraya girdi. Aralarında turist rehberlerinin de olduğu grup yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcaklık altında beklemeye başladı. 2 görevlinin test yapması ve her testin ardından konteynırın dezenfekte edilmesi nedeniyle işlemler uzadı.

2 görevlinin çalışması ve işlemlerin uzaması nedeniyle uçuş saati yaklaşan vatandaşlar gecikme yaşanmasına tepki gösterdi. Saatlerce sıra bekleyen vatandaşların kendi aralarında da tartışma yaşandı. İşlemleri uzayan bazı vatandaşlar görevlilerle de tartışma yaşadı. Sosyal mesafe kuralının da ihlal edildiği gözlemlenen test sürecinde tartışmaların büyümesi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polis ilk olarak vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları noktasında uyardı.

Tüm bu yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan gelen yoğun şikayetler üzerine Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi ve İlçe Sağlık Müdür Vekili Mehmet Çınar, başkanlığında yapılan toplantı sonucunda konteynır kabin sayısının gün içinde 1'den 4' e çıkarılması kararlaştırıldı. Ayrıca saat 16.00'da sona erecek olan test mesaisinin de 24 saat aralıksız devam edeceği açıklandı.

Arif Kaplan

