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Antalya'da kumar oynayanlara 152 bin para cezası

Antalya'da kumar oynayanlara 152 bin para cezası
Antalya'da kumar oynayanlara 152 bin para cezası

Antalya’da 2 ayrı adreste kumar oynayan şahıslara toplamda 152 bin 775 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya'da korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan kahvehane, depo, okey salonu, dernek lokalleri ve apartman dairelerinde kumar oynatılan ve kurul kararlarına riayet etmeyen iş yerleri ve şahıslara yönelik çalışmalar yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 10-11 Mayıs tarihlerinde yapılan çalışmalar kapsamında, 2 ayrı adreste kumar oynatıldığı tespit edildi. Kumar oynanması için yer temin eden 3 şahsa, adli işlem yapılarak, savcılığa sevk edildi.

İş yerlerinde kumar oynadıkları tespit edilen 27 şahsa “5326 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek” suçundan toplam 33 bin 75 TL para cezası verildi. 38 şahsa ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince İl Hıfzısıhha Kurulu Kararlarına riayet edilmediğinden toplam 119 bin 700 TL idari yaptırım cezası verilirken, toplamda 152 bin 775 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca yapılan denetimlerde ele geçirilen 3 bin 210 TL para, 96 adet poker pulu ve 156 adet iskambil kağıdına el konuldu. Öte yandan adresler de mühürlendi.

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