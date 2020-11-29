Antalya'da kuraklık nedeniyle Üzümdere Irmağı kurudu

Oymapınar ve Manavgat barajlarını besleyen en önemli kaynaklardan olan Üzümdere Irmağı'nda su kalmadı. Irmakta birkaç ay önce sadece yer yer bulunan küçük göletler dışında su akmıyordu. Yağışların gelmemesi nedeniyle kalan o su birikintileri de kurudu. Bölge sakinlerinden 52 yaşındaki Osman Yakabaşı, her yıl Üzümdere Irmağı'na geldiğini ve kasım ayının son günlerinde en az 5-6 metre civarında su olduğunu ifade etti. Bugün ırmakta bir damla suyun bile akmadığını söyleyen Yakabaşı, “Önceki yıllarda kasım ayına kadar ırmaktan az da olsa su akardı. Irmağın kuruduğunu ikinci kez görüyorum. Çocukluğumdan bu yana ırmağa gelir giderdim. Son iki yıldır ırmağın kuruduğunu görmedim. Irmağın kurumasının nedeni sanıyorum kışın kar yağmaması” dedi.

"Damla su kalmadı"

Irmağı kuru şekilde görünce çok üzüldüğünü ifade eden Osman Yakabaşı, “Burası içler acısı. Ağaçların kökleri çıkmış, damla su yok. Buraya her sene çocuklarımla piknik yapmaya geliyordum. Bugün günlerden 29 Kasım 2020, bu aylarda burada eskiden 5-6 metre yükseklikte su bulunurdu. Yağmur yok. Doğa bitiyor. İnşallah yakın zamanda yağmurlar yağmaya başlar. Eskiden burada alabalık, yengeç ve canlılar bulunurdu. Şimdi ne oldu bilmiyoruz. Damla su yok. Ağaçların kökleri ortada kalmış” diye konuştu.

Üzümdere Irmağı üzerinde alabalık üretimi yapan üç balık çiftliğinin ise vadide su kalmadığı için tesislerini Manavgat ilçesine taşıdıkları bildirildi.

Ayşe Çatlı