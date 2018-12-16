Antalya'da kuvvetli yağış! Seraları su bastı

Antalya'da dün gece başlayan aşırı yağışlar Konyaaltı ilçesi Boğaçayı Deresi'nde taşkına neden oldu. Taşkın nedeniyle Konyaaltı ilçesinde Hurma- Çakırlar yolunda bulan köprü trafiğe kapatıldı. Boğaçayı Deresi'nin taşıdığı çamurlu su nedeniyle Konyaaltı sahilinde bir bölümün rengi kahverengiye döndü.

Bazı vatandaşların ise taşkını izlemek için bölgeye gelmesi gözlerden kaçmadı. Bazıları taşkının fotoğraf ve görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaştı, bazıları ise görüntülü konuşmayla durumu yakınlarına izlettirdi.

Bölgede bulunan vatandaşlardan Tufan Gökalp, Çakırlar yolunun kapandığını belirterek, "Feslikan Yaylası'ndan yoğun yağış alıyor. Yol yapım çalışması devam ediyor. Yukarıdan yoğun bir şekilde su geliyor. Kimse karşıdan gelemiyor. Bu durum 1-2 gün sürecek, kimse dışarıya çıkmasın" dedi.

Kaş'ta seraları su bastı

Antalya ve çevresinde etkili olan şiddetli yağış, Kaş ilçesinde de su baskınlarına neden oldu. Kaş'ın Çeşme Mahallesi'nde sabah saatlerinden itibaren devam eden yağışlar su baskınlarına yol açtı. Meydana gelen su baskınlarında bazı seralarda ürünler zarar gördü. Bölgedeki seralarda su baskınlarına karşı vatandaşlar önlem alıyor.

Kemer'de sel

Kemer'de etkili olan yağış nedeniyle Yayla Kuzdere ve Gedelme mevkileri ile Ovacık Mahallesi'nde bulunan tarım arazileri su altın kaldı. Dağlardan gelen sel nedeniyle ise Kemer-Ovacık Mahallesi yoluna kaya parçaları düştü.

Kaya parçaları belediye ekipleri tarafından kaldırılırken, yolun bazı bölümlerinde ise göçükler meydana geldi.

Ferah Vanlı-Mustafa Bürge