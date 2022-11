Antalya'da kuyumculardan yatırımcıları harekete geçirecek altın tahmini

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan yükseliş, Antalya'da kuyumcularda hareketliliğe neden oldu. Altının yükselmesi ile bazı kişiler ellerindeki altınları bozdururken, vatandaşların daha çok tekrar yükseleceği umudu ile yatırımlık altın almaya devam ettiği görüldü. Altının yükselmesini fırsat bilen dolandırıcıların ise zaman zaman sahte altın bozdurmak için girişimde bulunduğu bildirildi. Kuyumcular şüphe duydukları altınları mihenk taşına sürterek ayarına uygun asit suyu ile test ediyorlar. Antalyalı kuyumcuların önümüzdeki 1-2 ay içerisinde fiyat beklentileri ise altının gramının bin 500-bin 600 TL olması yönünde.

“Altının gramı bin 500-bin 600 TL olur diye düşünüyoruz”

Antalya'da 30 yıla yakın zamandır kuyumculuk yapan Altan Ünverdi, “Altın fiyatları ne kadar yükselse de şu anda olması gereken yerde değil. Normal altının onsunun 2 bin 200-2 bin 300 dolar olması lazım. Altın şu an alınabilmesi en kolay olan zamanında bulunuyor. Önümüzdeki süreçte altının gramı bin 500-bin 600 TL olur diye düşünüyoruz. Bu da çok uzun bir süre değil, kısa sürede bunlar bekleniyor. Dünyada yaşanan bu hareketlenme bunu gösteriyor. Altın şu an ne kadar yüksek gibi görünse de alınması gereken rakamlarında bulunuyor. Döviz değil her zaman altın kazandırır. Durduğu yerde kazandırır, güven verir. Vatandaşlarımız altın alsın; güvendiği yerden, bildiği yerden alsın. Onun haricinde bilmedikleri, tanımadıkları yerden almasınlar. Kişilerin güvendiği bir kuyumcusu olmalıdır. Bir kişinin nasıl manavı, berberi bir yerdir, kuyumcusunun da tek olması gerekir” dedi.

Ertuğrul Gün - Gazi Taş



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.