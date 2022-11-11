Antalya'da levyeli hırsız durdurulamıyor

Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez mahallesinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; marketin kapısını levye ile saniyeler içerisinde açan hırsız, kasadan paraları ve alkol şişelerini poşete koyarak hızla kaçtı. Hırsızın elindeki levye ile saniyeler içinde kapı kilidini kırarak içeri girmesi ve market kasasından paraları alarak alkol şişelerini poşet içine koyma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sabah dükkânı açmak için gelen market sahibi kapının açık olduğunu görünce güvenlik kamerasını izledi. Güvenlik kamerasını izleyince durumun farkına varan Ali Sipahi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

“Kapıyı açık görünce hemen kasaya yöneldik”

Dükkanın açık olduğunu görünce şaşırdığını belirten Ali Sipahi, "Sabah 06:30'da dükkanı açtığımızda açık olduğunu gördük. Dolayısıyla hemen kasaya yöneldik ve 2 bin lira paramızın kaybolduğunu ve daha sonra görüntüleri izleyerek, 5 adet alkolün çalındığını fark ettik. Bunun üzerine emniyete haber verdik. Emniyet ekipleri sağ olsun gerekli çalışmaları yaptı ve konuyu savcılığa intikal ettirdik" dedi.

Mehmet Demirci

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