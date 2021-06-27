Antalya'da ‘lokum'a kurtarma operasyonu

Konyaaltı Sahili'nde geçtiğimiz günlerde öğrencileriyle birlikte dalış yapan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, iki olta iğnesi yutmuş halde dolaşan bir lokum balığını fark etti.

Misinayı tutup balığı eliyle yakalayan Gökoğlu, iğneyi çıkartmak için operasyona başladı. Birinci iğneyi başarıyla çıkartan Gökoğlu, ardından ikinci iğneyi de çıkardı.

Başarılı operasyonlar sonrası tekrar doğal yaşamına bırakılan lokum balığı bölgeden uzaklaştı. O anlar ise su altı kamerasına saniye saniye yansıdı.

Suat Metin

