Antalya'da LPG yakıt tankını ön koltuğa kadar getiren kaza: 3 yaralı

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hastaneden dönen İbrahim Çot'un (60) kullandığı 07 AAU 08 plakalı otomobil ile Mesut Ateş (52) himayesindeki 07 B 1985 plakalı otomobil kavşağa geldiği sırada çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar etrafa savrulurken, sürücü İbrahim Çot ve yanındaki eşi Ayşe Çot (55) otomobilde sıkıştı. Diğer araç sürücüsü Mesut Ateş de baş ve yüzünden yaralandı. İhbarın üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Montunu çıkarıp yaralı kadının üzerini örttü

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları kısa sürede araç içerisinden çıkardı. ABB İtfaiye Müdahale şube müdürü Hidayet Yıldırım, montunu çıkarıp araç içerisinden çıkarılan yaralılardan Ayşe Çot'un üzerine örttü.

Suat Metin

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