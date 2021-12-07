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Antalya'da mahsur kalan kadınlar, kepçeyle kurtarıldılar

Antalya'da mahsur kalan kadınlar, kepçeyle kurtarıldılar
Antalya'da mahsur kalan kadınlar, kepçeyle kurtarıldılar

Antalya’da şiddetli yağışın ardından yükselen su nedeniyle geldikleri market önünde mahsur kalan 3 kadının kepçeyle kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da mahsur kalan kadınlar, kepçeyle kurtarıldılar - Tıkla İzle

Antalya'da dün geceden bu yana etkisini devam ettiren şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentin özellikle Konyaaltı ilçesinin sahil bandına yakın noktalarında bir çok yol su altında kaldı.

Atatürk Bulvarı üzerindeki bir markete gelen 3 kadın ise yükselen sular nedeniyle mahsur kaldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle şemsiyesi de kırılan kadınların yardımına bir iş makinesi yetişti.

İş makinesinin kepçe bölümüne binen 3 kadın güvenli noktaya alındı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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