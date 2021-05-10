Antalya'da Mayıs ayında boyu 2,5 metreyi bulan karla mücadele

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki'nin 2 bin 500 metre rakımlı Göktepe ve Gündoğmuş ilçesinin 2 bin metre rakımlı Söbüçimen yaylalarında yer yer 2-5 metreyi bulan karla kaplı yolları göçerlerin ulaşımına açmak için çalışıyor. Yaz mevsiminin kendini göstermeye başladığı bu günlerde göçerler yaylaya çıkmaya hazırlanırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş'u 55 yaylaya bağlayan Söbüçimen Yayla yolunda boyu 2-5 metreyi bulan karlı yolları açarak yörüklerin göç zamanına yetiştiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi hem sahillerde hem de yaylalarda çalışmalarına devam ediyor. 2 bin metre rakımlı Gündoğmuş Söbüçimen ve 2 bin 500 metre rakımlı Akseki'nin Göktepe Yaylası'nın kış aylarında kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolunu Büyükşehir Belediyesi açıyor. Ekipler, Akseki, Manavgat ve Gündoğmuş'ta özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yazın mera olarak kullandığı Göktepe ve Söbüçimen Yayla yollarını açmak için çalışma yaptı. Yaklaşık 15 gün süren çalışmalar ise tamamlanarak göçerlerin yaylaya çıkması için çalışmalar tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ilçelerden sorumlu Başkan Danışmanı İsa Akdemir Akdemir, yaylalarda yer yer 2-5 metreyi bulan karlı yolların, Yörüklerin göç zamanından önce ulaşıma açabilmek için belediyenin yoğun bir mücadele verdiğini söyledi.

Akdemir, şöyle devam etti:

"Akseki'nin Göktepe ve Gündoğmuş yaylalarında yaklaşık 60 kilometrelik yolda karla mücadele çalışması yaparak yayla yollarımızı hazır hale getirdik. Biz her yıl olduğu gibi Büyükşehir Belediyesi olarak ekiplerimiz göçerlerin kullandığı yayla yollarında bu aylarda karla mücadele çalışması gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yaylalarda bu aylarda 5-10 metreyi bulan karla mücadele ettik ama bu kış yağışların az olması nedeni ile kısım kısım 2 ila 5 metre arasında kar olduğunu gördük. Bu yıl yaylalarımızda kar geçtiğimiz yıllara göre oldukça az oldu" dedi.

Yaylaların sadece Gündoğmuş ve Aksekiye hizmet etmediğini söyleyen Akdemir, “Alanya ve Manavgat bölgesindeki yaylacılık yapanlarında yayla yoludur. Bu yıl kar biraz daha az olduğu için çalışma şartları bizi zorlamadı. Tabi ki vatandaşlarımızın da bir an önce buraya ulaşması lazım. Bu yıl kar temizleme çalışmalarının kısa sürede tamamladık.

Sadece burada Gündoğmuş yayla yolunda çalışmadık. Akseki bölgesinden girerek Göktepe Yaylası'nda da ekiplerimiz karla kaplı olan bölgelerde mücadele çalışmaları yaptılar. Antalya dışarıdan görüldüğü zaman sahil kenti, turizm kenti olarak biliniyor. Tabi ki burası turizm kenti. Bir yılda dört mevsimi yaşayabiliyorsunuz. Pandemiye rağmen bugün turistler Konyaaltı sahilinde denize girerken Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak hem karla mücadele edip, hem de kırsal bölgelerde yol yapma çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Akdemir, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi tarafından yapılan karla mücadelenin 15 gün sürdüğünü ifade etti.

Ayşe Çatlı

