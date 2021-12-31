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Antalya'da milyonluk tarihi tablo operasyonu

Antalya'da milyonluk tarihi tablo operasyonu
Antalya'da milyonluk tarihi tablo operasyonu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 kişinin evinde ipek kumaşa resmedilmiş kadın tablosu ele geçirildi. Şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, tablo Alanya Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Gazipaşa İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ve JASAT ekiplerince, 1 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi alınması üzerine, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. İlçeye bağlı Pazarcı Mahallesi'ndeki M. C.'ye ait adrese gelen ekipler, yaptıkları aramada, yaklaşık 1 milyon TL değerinde ipek kumaşa resmedilmiş 91 83 ebatlarında kadın tablosu ele geçirildi.

Şüpheli M.C. gözaltına alınırken, tablo Alanya Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

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