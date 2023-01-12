Antalya'da minibüs devrildi, 5 öğretmen ve 1 öğrenci yaralandı

Akçay İlk ve Ortaokulunda görevli öğretmenleri taşıyan H.A. yönetimindeki 07 C 44051 plakalı minibüs, Beydeğirmeni Sokak'ta kar nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak devrildi. Araçta bulunan S.Ö., T.S., G.E., M.Y.Ö., E.E.K. ve M.K.K. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Elmalı Devlet Hastanesine kaldırılarak ayakta tedavi edildi.

Meltem Akın

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