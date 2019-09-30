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Antalya'da minibüste şüpheli ölüm

Antalya'da minibüste şüpheli ölüm
Antalya'da minibüste şüpheli ölüm

Antalya’da bir kişi kullandığı ticari minibüste ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Muratpaşa ilçesi, Muratpaşa Mahallesi 571 Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde konfeksiyon mağazası bulunan Emre Anıl Dallı, sabah işyeri önünde camları açık kapalı kasa bir minibüs olduğunu gördü. Açık camdan içeri bakan Dallı, 03PF 088 minibüsün ön bölümünde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Ağzında kan bulunan kişiden seslenmesine rağmen cevap alamayan Dallı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İşyeri çalışanlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Duman'ın(62) yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri ekipleri hem Duman'ın olduğu sürücü hem de aracın arka bölümünde inceleme yaptı. Savcılık incelemesinin ardından Duman'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İsa Akar
 

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