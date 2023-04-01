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Antalya'da motosiklet ve sürücüsünü metrelerce savuran kaza

Antalya'da motosiklet ve sürücüsünü metrelerce savuran kaza
Antalya'da motosiklet ve sürücüsünü metrelerce savuran kaza

Antalya’da otomobille motosikletin kavşakta çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya’da motosiklet ve sürücüsünü metrelerce savuran kaza - Tıkla İzle

 Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpışma sonrası motosiklet parçaları ve sürücüsünün etrafa savrulması anbean görüntülendi.

Kaza, dün 17.40 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücü isimleri öğrenilemeyen otomobil ve motosiklet, kavşağa geldiği sırada çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü, başındaki kaskı ve motosikletin parçaları etrafa savruldu. Yere düşen motosiklet sürücüsünün yardımına ise o sırada yol kenarından geçen atık toplayıcı bir kişi koştu.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazanın o anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Suat Metin
 

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