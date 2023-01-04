Antalya'da muz yüklü kamyonette sıkışan gaz patladı



Olay, saat 21.00 sıralarında Korkuteli ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki muz yüklü kapalı kasa kamyonette klimadaki gaz sıkışması sonucu patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle kamyonetin yanı sıra çevredeki bazı binaların camları kırıldı, konteynere yakın park halindeki araçlarda da maddi hasar meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Adem Durmaz



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