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Antalya'da muz yüklü kamyonette sıkışan gaz patladı

Antalya'da muz yüklü kamyonette sıkışan gaz patladı
Antalya'da muz yüklü kamyonette sıkışan gaz patladı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde park halindeki muz yüklü kapalı kasa kamyonette klimadaki gaz sıkışması patlama yaşandı. Olayda çevre bina ve iş yerleri ile bazı araçlarda hasar oluştu.

Antalya'da muz yüklü kamyonette sıkışan gaz patladı - Tıkla İzle


Olay, saat 21.00 sıralarında Korkuteli ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki muz yüklü kapalı kasa kamyonette klimadaki gaz sıkışması sonucu patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle kamyonetin yanı sıra çevredeki bazı binaların camları kırıldı, konteynere yakın park halindeki araçlarda da maddi hasar meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Adem Durmaz
 

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