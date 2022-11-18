Antalya'da muz yüklü tır alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Korkuteli istikametinden Fethiye istikametine giden Metin Koncuk idaresindeki muz yüklü 61 BK 225 plakalı tır, Korkuteli-Fethiye karayolunun 7'inci kilometresinde aniden yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, yol kenarına çektiği araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürürken, tır kullanılamaz hale geldi.

Adem Durmaz

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