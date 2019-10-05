Antalya'da nar yüklü kamyon devrildi: 3 ölü

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün gece 23.30 sıralarında Elmalı-Korkuteli karayolunda meydana geldi. Elmalı ilçesi istikametine giden Yalçın Şahiner (37) yönetimindeki 26 BP 544 plakalı nar yüklü kamyon, Öküzgözü mevkiine geldiği sırada devrildi. Güzergahtan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yol güvenliği alınan karayolunda, devrilen kamyonda sıkışan sürücü Yalçın Şahiner (37), yanındaki Arif Mercan (35) ve Ümit Şen'in (18) yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hayatını kaybeden 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.Olay yeri ekipleri tarafından yapılan ilk incelemenin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.