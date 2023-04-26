Antalya'da nefes kesen kovalamaca kazayla son buldu

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Karşıyaka Mahallesi'nde ara sokaklarda 07 LLB 02 plakalı otomobili durdurmak istedi. ‘Dur' ihtarına uymayan sürücü, tehlikeli hareketlerle kaçmaya başladı. Sakarya Bulvarı, Karşıyaka, Yeni Emek mahallerindeki ara sokaklardan kaçan sürücü, sivil ve resmi polis ekiplerini peşine taktı. Ekiplerin dur ihtarına rağmen tehlikeli şekilde araç kullanarak kaçan sürücü, yolda bir kişiyi hafif yaralayarak çöp konteynerlerine çarptı. Kazalı şekilde ilerlemeye devam eden sürücü, park halindeki 5 araca daha çarpması sonucu durduruldu. Araçtan inip kaçmaya çalışan sürücü, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 36 yaşındaki Kamil E., ekip aracıyla polis merkezine götürüldü. Kamil E.'nin çarptığı iki araç ve kendi otomobili büyük hasar aldı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, otomobil içinde detaylı şekilde inceleme yaptı. Otomobilde şüpheli bir madde bulunmazken, şüphelinin aranma kaydının olduğu öğrenildi. Ortalığı savaş alanına çeviren Kamil E., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekmeyin, vallahi şikayet ederim" diye tepki gösterdi.

Kovalamaca kameraya yansıdı

Öte yandan, kovalamaca anı bölgedeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, şüpheli aracın son sürat sokak arasından geçmesi ve peşindeki polis arabası yansırken, bir kadının ise korkuyla pazar arabasını kaldırıma çektiği anlar yer aldı. Olayı gören Sevcan Şimşek, “Balkondaydım. Sokaktan hızlı bir araba geliyordu. Siren esleri geliyordu, ne olduğunu anlayamadım. En son bir fren sesi geldi, orada kaldı. Park halindeki araçlara vuran sürücü kaldı. Kaçıyordu, polis yakaladı” dedi. Doğan Gençyiğit ise, şüpheli aracın iki kez mahallede önlerinden geçtiğini belirterek, “Polisler arkasındaydı, iki de sivil araç takipteydi. Biz de peşine düştük. Burada kaza yaptı, kaldı. Birkaç tane araca çarptı, sonra yakalandı” diye konuştu.

İsa Akar-Umut Yasin Kurter-Fırat Demir

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