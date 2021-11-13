Antalya'da okul çıkışı kavga eden liseli kızları vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi

Olay, Muratpaşa İlçesi'nde bulunan bir parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında tartışma yaşanan iki kız grubu okul çıkışı parkta buluştu.

Kızlar burada yine tartıştı. Daha sonra ise aralarında kavga çıktı. Kavgada küfürler ve hakaretler ise adeta havada uçuştu. Genç kızları vatandaşlar ve erkek arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.

Adam bir an olsun duruşunu dahi bozmadı

Kavganın ortasında kalan bir adam ise park içerisinde bankta telefon ile konuşmasına devam etti. Adamın bir an olsun duruşunu bozmaması görüntüleri izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ertuğrul Gün

