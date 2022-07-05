Antalya'da orman yangını

Tünektepe Teleferik Tesisleri'ne yakın bir bölgedeki ormanlık alandan yükselen dumanlar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yüksek ve sarp kayalık alandaki yangına; 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ile havadan, 7 arazözle karadan müdahale edildi. Teleferik seferleri tedbir amaçlı durdurulurken, personel ve müşteriler otobüsle indirildi. Ayrıca Gökdere, Hisarçandır, Sarısu Mahallelerinde güvenlik amaçlı elektrik kesintisi yaşandığı öğrenildi. 1 hektarlık alanda etkili olan yangını ekipler yaklaşık 2 saatlik bir çalışmayla kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

İsa Akar - Gazi Taş - Fırat Demir