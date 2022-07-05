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Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antalya’da orman yangını - Tıkla İzle

Tünektepe Teleferik Tesisleri'ne yakın bir bölgedeki ormanlık alandan yükselen dumanlar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yüksek ve sarp kayalık alandaki yangına; 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ile havadan, 7 arazözle karadan müdahale edildi. Teleferik seferleri tedbir amaçlı durdurulurken, personel ve müşteriler otobüsle indirildi. Ayrıca Gökdere, Hisarçandır, Sarısu Mahallelerinde güvenlik amaçlı elektrik kesintisi yaşandığı öğrenildi. 1 hektarlık alanda etkili olan yangını ekipler yaklaşık 2 saatlik bir çalışmayla kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

İsa Akar - Gazi Taş - Fırat Demir

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