Antalya'da orman yangını büyümeden söndürüldü

Yangın, Gebiz Mahallesi, Akçapınar Mevki, Uçansu yolu üzerinde ormanlık alanda çıktı. Yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Serik Orman İşletme Müdürlüğü ve Gebiz İşletme Şefliğine bağlı ekipler, havadan ve karadan müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren mücadele sonrası kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Mehmet Demirci



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.