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Antalya'da orman yangını çıktı, ekipler müdahale ediyor

Antalya'da orman yangını çıktı, ekipler müdahale ediyor
Antalya'da orman yangını çıktı, ekipler müdahale ediyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor. 30 arazöz, 4 dozer ve yaklaşık 200 orman işçisinin müdahale ettiği yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre bugün dün gece saat 23:00 sıralarında Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl bölgesi coplar mahallesindeki ormanlık alandan alevler yükselmeye başladı. Kısa süre içinde Gündoğdu mahallesi Araplar bölesine ulaşan alevler asfaltı aşıp Denizyaka Vahaplar mahallesine doğru ilerlemeyi sürdürüyor. Gece olduğu için yangın söndürme helikopterlerinin havalanmadığı öğrenildi. Antalya Orman işletme Bilge Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 30 arazöz, 4 dozer ve yaklaşık 200 orman işçisi çalışmalarını sürdürüyor.  

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