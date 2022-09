Antalya'da orman yangını sonrası devlet adeta yeni bir köy inşa etti

Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde geçen yıl yaşanan yangının hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sahada hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Yeni evlerin yöresel mimariye uygun, iki katlı olacak şekilde planlaması yapıldı. Kısa sürede ihale sürecinin tamamlanmasının ardından köy evlerinin yapımına başlandı. İnşası tamamlanan evlerine kavuşmak için mahalle halkı şimdi gün sayıyor.

Kepezbeleni Mahallesi'nin görüntüsü ise şantiyeyi andırıyor. 63 evin yandığı mahallede yeni evlerin yapımı tamamlandı. Evler 3+1 ve 2+1 iki katlı olarak yöresel mimariye uygun olarak yapıldı. Yeniden inşa edilen köy, tatil köyünü andırarak görenlerin ilgisini çekiyor.

İnşaat firması şantiye şefi Adil Yiğiter, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde yangından dolayı evlerin yapımı için geçen yıl 11 Kasım tarihinde firmaya yer teslim edildiğini söyledi. Ocak ayından itibaren inşaat çalışmalarına hızlı bir şekilde başladıklarını söyleyen Yiğiter, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yaptırtılan evlerin yapımı tamamlandı. Projenin yüzde 90'ı tamamlandı. Evlerimiz tamamen bitti sayılır. Alt yapı çalışmalarımızı tamamladık. Şu anda çevre düzenleme çalışmalarımız hızla devam ediyor. Köy içi yollarını sabit tutarak yeni yollar açıldı. Buralara kilitli parke yapımına da başladık. Burada 63 konut var. Bunlardan 15 tanesi 3+1, 48 tanesi ise 2+1 şeklinde. Evler iki katlıdır. Alt katı çok amaçlı depo, üst katı ise konut şeklinde” dedi.

“Yöresel mimariye uygun yapıldı”

Projenin yöresel mimariye uygun olarak yapıldığını dikkat çeken Yiğiter, “TOKİ tarafından yöreye uygun şekilde proje yapıldı. Yöresel mimariye uygun olarak evler tamamlandı. Bunların yanında köy konağı ve şadırvan yapıldı. İçme suyu hatları çekildi, yeniden elektrik direkleri dikildi. Hatları çekiliyor. Kilitli parke ve bordur işimiz devam ediyor. İşin sonuna yaklaştık. Önümüzdeki ayın sonunda ise TOKİ'ye teslim edeceğiz ve mülk sahiplerine evleri teslim edilecek. Kepezbeleni mahallesinde yapılan bu konutlar örnek bir mimari. Burası tatil köyüne bürünmüş şekilde gözüküyor. Muhteşem bir mimari örneği sergilendi. Projemizin genelinde yüzde 90 tamamlandı. Hak sahipleri önümüzdeki ayın sonlarında evlerine kavuşacak” dedi.

“9 ayda yeni köy inşa edildi”

Yaklaşık 9 ay içerisinde yeni bir köy inşa edildiğini dikkat çeken Yiğiter, “Yanan 64 ev sıfırdan dizayn edildi. 9 ay gibi kısa bir zaman içerisinde elektriği, suyu, yolları yapılmış şekilde hak sahiplerine teslimi gerçekleştirilecek” şeklinde konuştu.

"Devletimiz her zaman yanımızda oldu"

Yangında evi yanan 87 yaşındaki Mahmut Arslan, “Bu köyde doğup bu yaşıma kadar bu köyde yaşadım. Geçen yıl 27 Temmuz gecesi köyümüz yandı. Daha sonra Ocak ayında hükümetimiz tarafından inşaatı başlatıldı. Şu an evler tamamlandı. Sokak güzelleştirme çalışmaları yapılıyor. Evlerimiz bir buçuk ay içerisinde teslim edilecek” dedi.

Kepezbeleni Mahallesi'nde yangın anından itibaren kendilerine devletin her türlü yardımı sağladığını anlatan Arslan, “Devletimizden Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan, milletvekillerimizden Allah razı olsun. Devletimiz yanan evlerimizi eskisinden daha iyi yapacağız diye söz verdi. Devletimiz bizlere eskisinden kat kat daha iyisini yaptı. Allah içine oturmayı nasip etsin. Her zaman devletimiz bizimle oldu biz de devletimiz ile olduk. Evlerimiz tamamlandı, elektrik direkleri dikildi, su tesisatı yeniden döşendi. Şu an alt yapısı tamamlandı. Önümüzdeki ayın sonlarında anahtarlarımızı teslim edecekler. Devletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah'ım devletimize zeval vermesin. Allah'ım bir daha böyle bir afet yaşatmasın” diye konuştu.

