Antalya'da orman yangınına 3 farklı noktadan müdahale ediliyor

Konyaaltı ilçesine bağlı Üçoluk Mahallesi ile Kemer ilçesi Tülek mevkii sınırında dün akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle yangına hava kararıncaya kadar 2 helikopterle müdahale edildi. Kızılçam ormanlarının yoğun olduğu bölgeye bir süre önce yer ekipleri de ulaşarak, alevlere müdahaleye başladı. Sabah 4 helikopter ve bir uçakla müdahaleye başlanılan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar sürerken, öğlen saatlerinde söndürme çalışmalarına takviye ekipler dahil oldu.

3 farklı noktadan 1,5 km'lik hortumlarla müdahale

Şu anda yangına, 8 helikopter ve bir uçak havadan, 20 arazöz ve 5 su tankeriyle de karadan müdahalede bulunuluyor. Arazinin sarp ve engelli oluşundan dolayı kara ekiplerinin 3 farklı noktadan 1,5 km'lik hortumlarla alevlere müdahale ettiği bildirildi.

İsa Akar - Akif Yılmaz