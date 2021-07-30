Antalya'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Antalya Valiliği tarafından sosyal medyada duyurulan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Antalya il sınırları içerisinde ormanlık alanlara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Ormanlar içerisinden ve çevresinden geçen yollarda mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yapmak yasaktır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklar. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakım ile ilgili kuruluşlar yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaktır. Tüm belediyelerimiz orman içi orman kenarı bitişinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklar. İlçe kaymakamlıkları ve orman bölge müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklar. Bu karar Antalya ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır. Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler, hakkında 6831 sayılı orman kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacak.”

Ertuğrul Gün

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