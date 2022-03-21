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Antalya'da otel odasında ölü bulunan Nuray'ın katil zanlısı suçunu itiraf etti

Antalya'da otel odasında ölü bulunan Nuray'ın katil zanlısı suçunu itiraf etti
Antalya'da otel odasında ölü bulunan Nuray'ın katil zanlısı suçunu itiraf etti

Antalya’da otel odasında ölü bulunan 17 yaşındaki Nuray’ın katil zanlısı ifadesinde her şeyi itiraf etti. Zanlının ifadesinde, “Kıskanıp boğdum” dediği öğrenildi.

Olay, Cumartesi günü saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuray Demir'in (17) odasını temizlemek için içeri giren görevliler, hareketsiz olduğunu gördü. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili polis, Nuray Demir'in eski nişanlısı Taner B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Taner B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanacak cezaevine gönderildi. Şahsın ifadesinde, “Eski karımdan beni aldattığı için ayrılmıştım. Sonrasında Nuray ile nişanlandım. Olay günü otelde Nuray bana 'Ben daha seninle evlenmedim. Evleninceye kadar bana karışamazsın, kiminle ne istersem onu yaparım. Seni ilgilendirmez yaptıklarım, ne istersem onu yaparım' deyince tartıştık. Nuray, böyle söyleyince kıskanıp boğdum" dediği öğrenildi.

Gazi Taş
 

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