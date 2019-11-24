Antalya'da otomobil 70 metrelik şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Kaza, Murtiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Akseki istikametine seyir eden Ahmet Ateş'in kullandığı 07 HFS 53 plakalı otomobil, Akseki-Murtiçi Mahallesi'ni geçtikten sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Otomobil yaklaşık 70-60 metre yükseklikten yuvarlanırken, emniyet kemeri takılı olmadığı için otomobilden dışarı fırlayan sürücü Ahmet Ateş olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arif Kaplan