İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Antalya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Antalya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi Seyhan Caddesi'nde meydana geldi. Veysi I. (32) idaresindeki 07 AVH 879 plakalı kamyonet, 34 RK 1948 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Veysi I. ve yanındaki Turan Arslan ise hastaneye kaldırıldı.

İLGİLİ HABER
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
İLGİLİ HABER
Maltepede kırmızı ışıkta geçti, motokuryeye çarpıp kaçtı Maltepe’de kırmızı ışıkta geçti, motokuryeye çarpıp kaçtı
İLGİLİ HABER
Konyada okul servisi ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı Konya'da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.