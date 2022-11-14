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Antalya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü,1 yaralı

Antalya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü,1 yaralı
Antalya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü,1 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, otomobilin 20 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çamlıca Mahallesi Grup Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çamlıca Mahallesi'nden Gazipaşa'ya seyir halindeki Mehmet Güven, idaresindeki 07 YJR 28 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede sürücü Mehmet Güven'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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