İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Antalya'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
Antalya'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yayanın yüksek miktarda alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza, Manavgat-Akseki karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Akseki istikametine seyir halindeki C.A.H.'nin kullandığı 06 AZ 3042 plakalı otomobil, Hacıobası Mahallesinde yaya olarak yoldan karşıya geçmekte olan V.A.'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan V.A., 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. V.A.'nın aşırı derece alkollü olduğu bildirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü C.A.H., pazarlamacılık yaptığını belirterek, “Manavgat'ta işimi bitirince Konya'ya doğru yola çıktım. Buraya geldiğimde aniden önüme çıkan ve üzerinde tamamen siyah kıyafet bulunan şahısa çarptım. Şahıs aniden yola fırladığı için hiçbir şey görmedim” dedi.

Arif Kaplan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.