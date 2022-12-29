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Antalya'da paketleme tesisinde yangın paniği

Antalya'da paketleme tesisinde yangın paniği
Antalya'da paketleme tesisinde yangın paniği

Antalya'nın Aksu ilçesinde sebze meyve işleme tesisinde çıkan yangında, milyonlarca liralık zarar oluştu. Depo bölümünde çıkan yangında; paketleme ünitesi, binlerce plastik kasa, karton ile soğuk hava deposu yandı.

Antalya'da paketleme tesisinde yangın paniği - Tıkla İzle

Yangın, saat 14.00 sıralarında Aksu ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir sebze meyve paketleme tesisinde çıktı. Ağırlıklı olarak yurt dışına ihracat edilmek üzere Kaliforniya biberi işleyen tesisin depo olarak kullanılan yan bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Dumanın paketleme bölümüne girmesiyle çalışanlar tahliye edildi ve yangın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibi ve fabrika çalışanları seferber oldu

Plastik kasa, karton ve yanıcı maddelerin bulunduğu depodaki yangın kısa sürede büyüdü ve çatıyı sardı. İtfaiye ekibi, yangına hem ön hem arka bölümden müdahalede bulundu. Deponun dışında kapalı olan saç parçaları, iş makinesiyle açıldı. Seralardaki yabancı uyruklu çalışanlar da hem yangını söndürmek için seferber oldu hem de ekiplere yardım etti. Alevler, yakındaki cam ve plastik seraya da zarar verdi. Seranın çevresindeki naylonlar yanarken, çalışanlar hortumlarla su sıkıp yanmayan bölümleri korumaya çalıştı. Depodaki çelik kasa ve önemli evrakların çalışanlarca dışarı çıkarıldığı görüldü. Depoda; kutulamada kullanılan karton, plastik kasalar, paketleme ünitesi, jeneratör, soğuk hava deposu ve tonlarca Kaliforniya biberi yandı. Deponun çatısı ve çevresindeki kaplamalar da kullanılamayacak hale geldi.

İsa Akar - Gazi Taş

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