İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Antalya'da patenli gençlerin ‘mis gibi' tehlikeli yolculuğu

Antalya'da patenli gençlerin ‘mis gibi' tehlikeli yolculuğu
Antalya'da patenli gençlerin ‘mis gibi' tehlikeli yolculuğu

Antalya’da halk otobüsü ve otomobillerin arkasına takılan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı. Gençler kendilerini kayda alan kişiye, ‘Mis gibi mis gibi. Harika” dedi.

Antalya’da patenli gençlerin ‘mis gibi’ tehlikeli yolculuğu - Tıkla İzle

Antalya'nın farklı noktalarında patenli gençlerin halk otobüsü ve otomobillerin arkasına takılıp yaptıkları tehlikeli yolculuk, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde çekilen görüntülerde, otomobil arkasına takılan gençler tehlikeye aldırış etmeden yolculuklarını sürdürdüğü, lüks bir otomobile tutunan gençlerden birinin ise tutunmak yerine dirseğini dayayarak paten sürdüğü görüldü.

“Mis gibi”

Varlık Mahallesinde çekilen bir görüntüde de 6 kişilik bir grup genç, halk otobüsünün arkasına takılıp yolculuk yaptı. Gençler, ‘güvenli yolculuk' diyerek kendilerini kaydeden kişiye, “Mis gibi mis gibi. Harika. Seviliyorsun dayı” diye seslendi.

Suat Metin - Ahmet Serdar Eser
 

İLGİLİ HABER
Bursada patenle tehlikeli yolculuk Bursa’da patenle tehlikeli yolculuk
İLGİLİ HABER
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
İLGİLİ HABER
Şoföre kızan patenli gençler, halk otobüsünün camını patlattı Şoföre kızan patenli gençler, halk otobüsünün camını patlattı
İLGİLİ HABER
Batmanda patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada Batman’da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.