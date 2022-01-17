Antalya'da patenli gençlerin ‘mis gibi' tehlikeli yolculuğu

Antalya'nın farklı noktalarında patenli gençlerin halk otobüsü ve otomobillerin arkasına takılıp yaptıkları tehlikeli yolculuk, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde çekilen görüntülerde, otomobil arkasına takılan gençler tehlikeye aldırış etmeden yolculuklarını sürdürdüğü, lüks bir otomobile tutunan gençlerden birinin ise tutunmak yerine dirseğini dayayarak paten sürdüğü görüldü.

“Mis gibi”

Varlık Mahallesinde çekilen bir görüntüde de 6 kişilik bir grup genç, halk otobüsünün arkasına takılıp yolculuk yaptı. Gençler, ‘güvenli yolculuk' diyerek kendilerini kaydeden kişiye, “Mis gibi mis gibi. Harika. Seviliyorsun dayı” diye seslendi.

Suat Metin - Ahmet Serdar Eser



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