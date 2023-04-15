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Antalya'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Antalya'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Antalya'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hareket halindeki otobüsün arkasına tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolcuğu, araç ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu - Tıkla İzle

Akşam saatlerinde trafiğin yoğun olduğu Antalya Caddesi'nde iki gencin hareket halindeki otobüsün arkasına, bir gencin de otobüse tutunan arkadaşına tutunarak yolculuğu çevredeki vatandaşların ve araç sürücülerinin yüreğini ağızlarına getirdi. Gençlerin tehlikeli yolculuğu şans eseri kazaya sebebiyet vermedi. O anlar, cep telefonu ve araç kamerasına yansıdı.

Arif Kaplan

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