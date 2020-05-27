Antalya'da pazar yerlerinde sosyal mesafeli cuma namazı hazırlığı

Pazar yerlerinde hummalı bir çalışmanın devam ettiği kentte pazar yerleri dezenfektanla yıkanıp, duvarlar boyandı, sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak çizimler tamamlandı. Muratpaşa Belediyesi, cuma namazına gelirken seccade getiremeyen vatandaşlar için de tek kullanımlık seccadeler dağıtacağını duyurdu.

Pandemi süreci öncesi ilçedeki tüm ibadethaneleri periyodik olarak temizleyen Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgını önlemleri kapsamında da dezenfeksiyon çalışmaları yaptı. Camilerin, avluları da dezenfekte edilerek ibadete hazırlandı. 29 Mayıs'ta kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak camilerde tekrar temizlik çalışması yapan ekipler ayrıca özel cihazlar yardımıyla dezenfekte edip, gül suyu sıktı.

Muratpaşa Belediyesi ayrıca 9 kapalı semt pazarını da ibadete hazır hale getirdi. İlçe Müftülüğü ile koordineli olarak yapılan çalışma kapsamında Kızıltoprak, Konuksever, Güzeloba, Fener, Yenigün, Sedir, Çağlayan, Yeşilbahçe ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarları, dezenfektanla yıkanıp, sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak çizildi.

29 Mayıs'ta ibadete açılacak camilerde yoğunluk olacağı öngörüsüyle, Müftülükle görüşerek kapalı pazar yerlerini de düzenlediklerini belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Ekiplerimiz, ibadete açılacak camilerimizi tekrar temizleyip, dezenfekte etti. Cami avlularının da bakımlarını yapıp dezenfekte ettik. 9 kapalı semt pazarımızı önce dezenfekte ettik. Sonrasında ise; cuma namazına gelecek vatandaşlarımızın seccadelerini serebilecekleri yerleri, sosyal mesafe kurallarına göre işaretle belirledik. Yanlarında seccadelerini getiremeyen komşularımız için de tek kullanımlık seccade vereceğiz. Maskesi olmayan komşularımıza da, yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir maske vereceğiz” dedi.

Huriye Ferah Vanlı- Burak Yalman

