Antalya'da pazarda kaybolan İngiliz kız çocuğu ailesine teslim edildi

Manavgat'ta tatil yapan ve ailesiyle birlikte perşembe pazarına alışveriş için gelen İngiliz kız çocuğu, ailesini kaybedince hemen zabıta karakoluna gitti. Zabıta Himmet Tan Kıymaz'a kaybolduğunu söyleyen İngiliz kız, zabıta ekiplerinin küçük kızın kolundaki otel bandından yola çıkarak ulaştığı ailesine teslim edildi.

Bu tür olaylarla zaman zaman karşılaştıklarını belirten Himmet Tan Kıymaz, özellikle İngilizlerin bu konuda çocuklarını çok iyi eğittiklerini, kaybolmaları durumunda en yakın kolluğu bulup derdini anlattıklarını, böylelikle başlarına bir şey gelmeden ailelerine kavuştuklarını dile getirdi.

Arif Kaplan

