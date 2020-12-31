Antalya'da pes dedirten kapkaç: Para dolu cüzdanı bıraktı, iğneleri alıp kaçtı

Olay, Kepez ilçesi Gürsü Mahallesi Muhtarlığı önünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bacaklarından uzun süredir rahatsızlığı bulunan Besime Doğu (58) ilaç ve iğnelerini yazdırmak için sağlık ocağına gitti. Ardından eczaneden ilaçları ile iğnesini alan Doğu yolda yürürken, arkadan gelen kimliği belirsiz bir kişi Doğu'nun elindeki poşeti alarak kaçmaya başladı. İçerisinde cüzdan, ilaçları ve iğnesi bulunan poşeti inceleyen şüpheli, iğneleri aldıktan sonra para dolu cüzdanı yola atıp olay yerinden kaçtı. Bu sırada olayı gören bir motosikletli vatandaş, kaçan şüphelinin peşine takıldı ancak bulamadı.

Doğu'nun çığlıklarını duyanlar çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda 20'li yaşlarda olduğu belirtilen şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

“Bacaklarım ağrıyor”

İğne ve ilaçları bacakları çok ağrıdığı için aldığını belirten Besime Doğu, “Poşette ilaçlarım, iğne ve cüzdan vardı. Cüzdanı bırakmış, iğneleri almış. Bacaklarım ağrıyor. Sıvı eksikliği var” dedi. Doğu'nun sürekli bacaklarını tutması da görüntülere yansıdı. Polis kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Suat Metin - Ahmet Serdar Eser