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Antalya'da plastik fabrikasında yangın

Antalya'da plastik fabrikasında yangın
Antalya'da plastik fabrikasında yangın

Antalya Organize Sanayi bölgesinde bir plastik fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Antalya'da plastik fabrikasında yangın - Tıkla İzle

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik fabrikasında bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

Yoğun çabayla kontrol altına alınan yangın sonrası çok sayıda ekibin, fabrika içerisinde soğutma çalışması da gece boyunca devam etti.

Yangın saat 23:30 sıralarında çıktı.

Ağırlıklı olarak plastik kasa üretimi yapan fabrikanın depo olarak kulandığı binada başlayan ve çıkış nedeni hakkında henüz net bilgiye ulaşılamayan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye, yangının çevre fabrikalara da sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Fabrikada çalışan bulunmadığı için yaralanan ya da dumandan etkilenen kimse olmadığı öğrenildi.

Yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Çok sayıda ekibin fabrika içerisindeki soğutma çalışması devam ediyor. Yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin hazırladığı rapor sonrası netlik kazanacak.

Ertuğrul Gün - Akif Yılmaz
 

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