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Antalya'da polis memuru aracında ölü bulundu

Antalya'da polis memuru aracında ölü bulundu
Antalya'da polis memuru aracında ölü bulundu

Antalya’da bir polis memuru, ormanlık alanda otomobilinin içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Antalya'da polis memuru aracında ölü bulundu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Mollayusuf Mahallesi'ndeki fidanlık içinde meydana geldi.

Fidanlık içinde gezintiye çıkan vatandaşlar otomobil içinde hareketsiz şekilde duran kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede polis memuru Nazım A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nazım A.'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Nazım A'nın beylik tabancasıyla intihar ettiği üzerinde durulurken, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Nazım A.'nın polis lojmanlarında oturduğu öğrenildi.
 

İsa Akar
 

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