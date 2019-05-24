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Antalya'da polis merkezi yanındaki trafo patladı

Antalya'da polis merkezi yanındaki trafo patladı
Antalya'da polis merkezi yanındaki trafo patladı

Antalya'da elektrik trafo panelinde meydana gelen patlama bomba korkusu yaşattı. Alevlere teslim olan trafo, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'da polis merkezi yanındaki trafo patladı - Tıkla İzle

Muratpaşa ilçesinde Yenikapı Polis Merkezi Amirliği'nin arka bahçesinde bulunan elektrik trafo paneli henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 02.00 sularında patladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamalarla birlikte mahallenin elektriği kesildi. Polis trafonun etrafındaki araç trafiğini kesti. Patlama sesleriyle bina sakinleri sokağa çıktı.

Bölgedeki enerjinin kesilmesinin ardından itfaiye alevler içinde kalan trafo paneline müdahale etti. Yaklaşık 35 dakika süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Meraklı kalabalığın ise olası bir patlama ihtimaline karşı trafonun bulunduğu sokağa girmesi engellendi. Elektrik trafosunun aşırı ısınmadan dolayı patladığı üzerinde duruluyor.  

Yağmur Yıldız

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