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Antalya'da sağanak yağıştan 2 doktor dağda mahsur kaldı

Antalya'da sağanak yağıştan 2 doktor dağda mahsur kaldı
Antalya'da sağanak yağıştan 2 doktor dağda mahsur kaldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alanda geziye çıkan 2 doktor, şiddetli yağış nedeniyle mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alana yürüyüşe çıkan 2 doktor şiddetli yağış nedeniyle mahsur kaldı. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, 2 uzman doktorun, Çalbalı Dağı'nda aşırı yağış yüzünden mahsur kaldıkları yönünde ihbar aldıklarını söyledi. Jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgede olduğunu aktaran Timur, “Bölgeye AFAD ve UMKE görevlileri sevk edildi. Konumlarını biliyoruz. Jandarma ve bizim ekiplerimiz kendilerine ulaşmaya çalışıyor. Ekiplerimiz kendileriyle irtibat halinde. Doktorların sağlık durumlarının iyi olduğunu beliyoruz” dedi.
 

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