İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da sahilde yerleşik olmayan turist yoğunluğu

Antalya'da sahilde yerleşik olmayan turist yoğunluğu
Antalya'da sahilde yerleşik olmayan turist yoğunluğu

Korona virüs tedbirleri kapsamında dün başlayan 17 günlük tam kapanmanın ikinci gününde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde kısıtlamadan muaf yerleşik olmayan turistler deniz keyfi yaptı. Emniyet ekipleri ise kentin tüm ana arterlerinde, seyir halindeki araçlar üzerinde denetim yaptı.

Antalya’da sahilde yerleşik olmayan turist yoğunluğu - Tıkla İzle

Korona virüs tedbirleri kapsamında dün uygulanmaya başlanan tam kapanmanın ardından, turizm kenti Antalya'da kurallara uyulduğu görüldü. Kentte dün yaşanan araç yoğunluğunun da olmadığı gözlemlendi. Kentte cadde ve sokaklar boş kalırken ana arterlerdeki araçlar ise muafiyet kapsamı dışında olup olmadıkları sıkı bir şekilde gün boyu denetlendi. Araçların çoğunluğunun muafiyet belgelerinin olduğu görüldü.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de kısıtlamadan muaf tutulan yerleşik olmayan yabancı turistlere kaldı. Hava sıcaklığının 26 deniz suyunun 21 derece ölçüldüğü Antalya'da, turistler güneşli havanın tadını çıkardı. Ailelerin çocuklarıyla deniz keyfi yaptığı görüldü. Sahildeki turistlerin tatili havadan drone ile görüntülendi.

İsa Akar - Akif Yılmaz
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.