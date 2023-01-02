Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın evlere kadar ulaşınca korku dolu anlar yaşattı

Yangın, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Yamansaz Gölü bölgesinde çıktı. Yangının evlerine doğru geldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz yönlendirildi. Bölgenin kuru ve sazlık olması nedeniyle yangın büyüdü. Büyüyen yangın kısa surede sazlık alanın kenarında bulunan evlere kadar geldi.

Korku dolu anlar yaşadılar

Evlerde yaşayan vatandaşlar ise yangının evlerine sıçrayacağını düşünerek büyük korku yaşadı. Evlerin hemen yanında metrelerce havaya çıkan alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bir kadın ise yangının evine sıçramaması için çeşme hortumu ile müdahale ederken, bazı kişiler de ekiplere su hortumunun çekilmesinde yardımcı oldu.

Ertuğrul Gün - Gazi Taş

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