Antalya'da scooter faciası iki liseliyi hayattan kopardı

Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Yağız Balcı'nın kullandığı scootera yolun karşına geçtiği sırada C.G. kontrolündeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı. Kazada scooterda bulunan 2 lise öğrencisi çarpmanın etkisiyle fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mahmut Yağız Balçı'yı ve arkadaşı Ada Kayahan'ı ambulans ile en yakındaki iki ayrı özel hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen iki lise öğrencisi de kurtarılamadı.

Ertuğrul Gün - Gazi Taş

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