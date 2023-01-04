İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Antalya'da scooterlar 50 kilometre hızın üzerinde yollarda kullanılamayacak

Antalya'da scooterlar 50 kilometre hızın üzerinde yollarda kullanılamayacak
Antalya'da scooterlar 50 kilometre hızın üzerinde yollarda kullanılamayacak

Antalya’da son zamanlarda sık sık kazaların yaşanmasına neden olan scooterlar ile ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezince (UKOME) yeni kararlar alındı. Alınan kararlar doğrultusunda, kent merkezinde scooterlar hız sınırının 50 kilometreyi aştığı yollara giremeyecek, hızları ise 25 kilometre 20 kilometreye düşürülecek. Kullanıcılardan bazıları karardan haberinin olmadığını ifade ederken, bazıları da karardan duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi UKOME Genel Kurulu, 30 Aralık 2022 tarihinde gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı. Toplantıda son zamanlarda trafikte sık sık kazaların yaşanmasına neden olan ve son olarak Antalya'da iki gencin hayatını kaybetmesine neden olan scooterlar ele alındı. Toplantıda kentte scooterların hız sınırının 50 kilometreyi aştığı yollara girmesinin engellenmesi, hızlarının 25 kilometre hızdan 20 kilometreye düşürülmesi ve bazı noktalara girişinin engellenmesi yönünde kararlar alındı.

Karar şirketlere gönderildi

Kararlar, uygulanması için şirket temsilcilerine tebliğ edildi. Oy birliğiyle kabul edilen rapora göre, kentte scooterların hız sınırı 50 kilometre üstündeki yollarda kullanılması yasaklandı. Öte yandan, 25 kilometre hız da 20 kilometre hıza düşürüldü. Kararlar, uygulanması için şirket temsilcileri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına iletildi.

Ertuğrul Gün - Fırat Demir
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.