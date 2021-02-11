Antalya'da sebze meyve deposu alev alev yandı

Yangın, akşam saatlerinde Antalya-Manavgat D400 karayolu üzerinde bulunan bir soğuk hava deposunda meydana geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, depoda bulunan plastik meyve sebze kasalarının tutuşmasıyla biranda büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimi ekipleri ile sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. 10 arazözün yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Depoda mesai saatinin hemen bitiminde başlayan yangında ölen ya da yaralanan olmazken yaklaşık 1500 metrekarelik kapalı alana sahip depo tamamen yandı.

Arif Kaplan