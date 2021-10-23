Antalya'da şehir merkezine yakın dağlık alanda yangın

Yangın, öğle saatlerine yakın Konyaaltı Hisarçandır Mahallesi'de dağlık alanda çıktı. Dağlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden Orman Genel Müdürlüğü itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangın dolayısı ile çıkan dumanlar şehir merkezinden de göründü.

Havadan karadan müdahale ediliyor

Yangın bölgesine bir söndürme uçağı ve çok sayıda helikopter gönderildi. Ekiplerin yangına havadan karadan müdahalesi devam ediyor.

Ahmet Serdar Eser - Ertuğrul Gün

