Antalya'da serada 40 dereceye yaklaşan sıcaklıkta domates hasadı

Türkiye'nin örtü altı üretim üssü Antalya'da, yıl başında toprakla buluşan domateslerin ilk hasadı başladı. Hava sıcaklığının yükselmeye başladığı kentte üretici, güneşten etkilenmemek için sabah saat 06.00'da sera içine giriyor. Öğle saatine kadar üretici, dalından tek tek kopardığı domatesleri birer birer kasalara itina ile diziyor. Kasalanan domatesler kamyonete yüklenerek Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nin yolunu tutuyor.

"Fiyattan memnunuz"

Domates hasadı yapan kadın üretici Ümmü Dalaman, Ocak ayında ekimini yaptığı domatesin ilk hasadını yapmaya başladığını bildirdi. 3 dönümlük serada pembe domates yetiştirdiğini dile getiren Dalaman, “Bu yıl maliyetlerimiz biraz yüksek ama domates fiyatlarından da memnunuz. Bu rakamların altına düşmezse iyidir. Haziran ayının sona kadar hasadımız devam eder. Daha sonra sökeriz ve Ağustos ayının ortasına doğru yeni dikimlerimizi yaparız. Bir ay süre ile toprak dinlenir” dedi.

"Hava çok sıcak"

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisi ve aynı zamanda domates üreticisi Derya Dalaman, “Çocukluğumdan beri çiftçilikle uğraşıyorum, bu işin içindeyim. Pandemi zamanında tarım sektörünün bitmeyeceğini anladım ve bu sektörün devamlılığını gördüm o nedenle ziraat fakültesini seçtim. Modern tarıma yönelmek istiyorum. İleride aileme daha çok yardımcı olmayı hedefliyorum. Hava çok sıcak ve domates topladık” dedi.

İsa Akar - Gazi Taş

